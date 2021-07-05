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Naime Güldür Güldür'den ayrıldı mı? Naime karakteri Ecem Erkek açıklama yaptı!

05 Temmuz 2021 Pazartesi - 8:24 | Son Güncelleme : 05 07 2021 - 8:24

Ecem Erkek Güldür Güldür'den ayrıldı mı? Show TV ekranlarının sevilen programı Güldür Güldür Show'da "Naime" karakterini canlandıran Ecem Erkek ve usta oyuncu Murat Akkoyunlu'nun ayrıldığı bildirildi.


Show TV ekranlarında yayınlanan geniş hayran kitlesi bulunan Güldür Güldür sezon finali yaptı, sezon finaliyle de 2 ismin ayrıldığı ortaya çıktı. İzleyicinin en çok sevdiği karakterlerden biri Naime'yi bu sezon Güldür Güldür’de olmayacak. Ecem Erkek dışında Murat Akkoyunlu da yeni sezonda projede yer almayacak.

INSTAGRAM HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI

Naime karakteriyle büyük üne kavuşan Ecem Erkek, Instagram hesabından Güldür Güldür hayranlarına veda etti. Erkek veda paylaşımında, "Oyunculuk bir yolculuk hem de upuzun. En keyiflisi de durduğun duraklar. Zaten uzun yolculuklarda da öyledir ya dinlenmek için durduğunda oranın havası, yediğin yemek, içtiğin çay bambaşkadır. Benim için de Güldür Güldür öyleydi. Harika bir duraktı. Çok eğlendim, arkadaşlarımı çok sevdim. Sizler yaptığım 'şeyi' kabul ettiniz. Şimdi tekrar yola koyuluyorum .Gelecek sezon Güldür Güldür'de olmayacağım . Bir sonraki durakta görüşelim" dedi.

 

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