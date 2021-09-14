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Muzo evden ayrılıyor!

14 Eylül 2021 Salı - 11:42 | Son Güncelleme : 14 09 2021 - 11:42

Camdaki Kız 11. bölüm fragmanı yayınlandı!


Nalan yeni hayatına alışmaya çalışırken Koroğlu ailesi de yeni olaylarla sarsılır. Muzo ise çoktan evden ayrılmanın kararını vermiştir.
 
Camdaki Kız yeni bölümüyle Perşembe 20.00'da Kanal D'de

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camdaki kız muzo fragman
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