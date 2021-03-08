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Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel'e hapis cezası

DHA |  08 Mart 2021 Pazartesi - 13:57 | Son Güncelleme : 08 03 2021 - 13:57

ODA TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, TELE 1 Ankara Temsilcisi İsmail Zeki Dükel ile Astsubay Erdal Baran'ın, 'devletin güvenliği veya yararları bakımından gizlik kalması gereken bilgileri açıklamak' suçundan yargılandıkları davada karar çıktı. Mahkeme, Yıldız'a 3 yıl 7 ay 10 gün, Dükel'e 1 yıl 15 gün, Baran'a ise 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.


Ankara 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuksuz sanıklar Müyesser Yıldız ile İsmail Dükel, tutuklu sanık Erdal Baran ve avukatları katıldı. Savcının mütalaasına karşı savunma yapan Yıldız ile Dükel, suçlamaları kabul etmeyerek, gazetecilik faaliyetlerinden dolayı yargılandıklarını ileri sürdü. Tutuklu sanık Baran da, suçsuz olduğunu, verdiği bilgilerin açık kaynaklardan alınan bilgiler olduğunu savundu. Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Yıldız’a 'yasak bilgileri temin etme' suçundan 1 yıl 1 ay 10 gün, 'yasak bilgileri açıklama' suçundan 2 yıl 6 ay, Dükel'e, 'yasak bilgileri açıklama' suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezası verdi. Mahkeme, her iki sanık için de 'yasak bilgileri temin etme' suçundan verilen cezanın ertelenmesine hükmetti. Tutuklu sanık Baran'a ise aynı suçlardan 7 yıl 6 ay hapis cezası verilirken, hükümle birlikte tahliyesi kararlaştırıldı.
 
 
 

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