Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel'e hapis cezası

Ankara 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuksuz sanıklar Müyesser Yıldız ile İsmail Dükel, tutuklu sanık Erdal Baran ve avukatları katıldı. Savcının mütalaasına karşı savunma yapan Yıldız ile Dükel, suçlamaları kabul etmeyerek, gazetecilik faaliyetlerinden dolayı yargılandıklarını ileri sürdü. Tutuklu sanık Baran da, suçsuz olduğunu, verdiği bilgilerin açık kaynaklardan alınan bilgiler olduğunu savundu. Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Yıldız’a 'yasak bilgileri temin etme' suçundan 1 yıl 1 ay 10 gün, 'yasak bilgileri açıklama' suçundan 2 yıl 6 ay, Dükel'e, 'yasak bilgileri açıklama' suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezası verdi. Mahkeme, her iki sanık için de 'yasak bilgileri temin etme' suçundan verilen cezanın ertelenmesine hükmetti. Tutuklu sanık Baran'a ise aynı suçlardan 7 yıl 6 ay hapis cezası verilirken, hükümle birlikte tahliyesi kararlaştırıldı.