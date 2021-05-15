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Mutfakta baklava rüzgarı esiyor!

15 Mayıs 2021 Cumartesi - 14:52 | Son Güncelleme : 15 05 2021 - 15:07

Kanal D'nin sevilen programı Gelinim Mutfakta 706. bölüm fragmanı yayınlandı.


Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D'de!

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