Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D'de!
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Mutfakta baklava rüzgarı esiyor!
15 Mayıs 2021 Cumartesi - 14:52 | Son Güncelleme : 15 05 2021 - 15:07
Kanal D'nin sevilen programı Gelinim Mutfakta 706. bölüm fragmanı yayınlandı.
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