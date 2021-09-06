Müjgan Ferhan Şensoy'dan güzel haber geldi!

Perşembe günü Ses Tiyatrosu’nda yapılan tören ile son yolculuğuna uğurlanan Şensoy, sevenlerini yasa boğdu.

DEDE OLMAK İÇİN GÜN SAYIYORDU

2004 yılında boşandığı oyuncu Derya Baykal ile evliliğinden dünyaya gelen Derya ve Müjgan adında iki kızı olan usta sanatçı, dede olmak için gün sayıyor.

32 yaşındaki büyük kızı Müjgan Ferhan Şensoy, dokuz aylık hamileydi. Ancak usta sanatçı, doğumuna sayılı günler kala torunu Pera'yı göremeden yaşamını yitirdi.

Alınan son dakika haber ine göre, Müjgan Ferhan Şensoy bugün doğum yaptı. Cem Öget ve Müjgan Ferhan Şensoy kızlarına Pera adını verdi.

HAYATIMIZ ORADA KESİŞTİ

Müjgan Ferhan Şensoy, eşi Cem Öğet ile bebeklerinin ismine nasıl karar verdiklerini şöyle açıklamıştı: "Cem ile konuştuğumuz bir şeydi; bir kızımız olursa adı 'Pera' olsun dedik. İkimizin hem ayrı ayrı hem de kesişen hayatlarının ev sahibiydi Pera..."