Yerel demokrasinin en alt birimi olan muhtarlık müessesesi 1829'dan bu yana faaliyetlerini sürdürüyor. Köy ve mahallelinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı olan muhtarlar için, yılda bir gün Muhtarlar Günü olarak kutlanıyor. Peki, Muhtarlar Günü ne zaman 2021?

Arapça da ''seçilmiş kişi'' olarak tanımlanan muhtar, köy veya mahalle halkı tarafından seçilir. Görev süresi 5 yıl olan muhtarlara özel olarak ilan edilen Muhtarlar Günü'nün ne zaman kutlandığı merak ediyor. Peki, Muhtarlar günü ne zaman? Muhtarlar günü 2021 tarihi…

Muhtarlar günü ne zaman?

19 Ekim'in "Muhtarlar Günü" ilan edilmesine ilişkin genelge, Resmi Gazete'nin 2015 yılında mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Genelgede, şunlar kaydedildi:

"Muhtarlarımız ve muhtarlık müessesesinin ihtiyaçları, karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ile bu müessesenin tarihsel bağlarını koruyarak geleceğe ilişkin vizyonunun belirlenmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi amacıyla 19 Ekim gününün Muhtarlar Günü olarak belirlenmesi uygun görülmüştür. Muhtarlar Günü kapsamında yapılacak etkinlikler, İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde yürütülecektir."