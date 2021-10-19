Muhtarlar Günü ne zaman ilan edildi? 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlama mesajları ve Muhtarlar günü tarihçesi…

Muhtarlar Günü ne zaman ilan edildi? Kamu yönetiminde kurulan ilk sandık ve millet oyuyla yapılan ilk seçimin öznesi olan muhtarların günü bugün kutlanıyor. Yaklaşık iki yüz yıldır, demokrasinin, millet iradesinin organı olan 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlama mesajları ve Muhtarlar günü tarihçesi…

Muhtarlık kurumu 1829 yılından beri var olan seçimle iş başına gelen ve kamu yönetiminin önemli bir halkasıdır. Peki, Muhtarlar Günü ne zaman ilan edildi? İşte 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlama mesajları ve Muhtarlar günü tarihçesi…

MUHTARLAR GÜNÜ NE ZAMAN İLAN EDİLDİ?

19 Ekim’in "Muhtarlar Günü" olarak ilan edilmesine ilişkin genelge, 2015 yılındaki 29507 sayılı Resmi gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Muhtarlar Günü, 2015 yılındaki 29507 sayılı Resmi gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Başbakanlıktan:

Konu :Muhtarlar Günü

GENELGE

2015/11

Ülkemizde yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden muhtarlık müessesesi, 1829 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürmektedir.

Muhtarlarımız, bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynarken, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel gereksinimlerinden biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirmektedirler.

Muhtarlarımız ve muhtarlık müessesesinin ihtiyaçları, karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ile bu müessesenin tarihsel bağlarını koruyarak geleceğe ilişkin vizyonunun belirlenmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi amacıyla 19 Ekim gününün Muhtarlar Günü olarak belirlenmesi uygun görülmüştür.

Muhtarlar Günü kapsamında yapılacak etkinlikler, İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde yürütülecektir.

19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI

Demokrasinin temel taşlarından biri olan muhtarlık görevini yerine getiren kıymetli muhtarlarımızın Muhtarlar Gününü en içten dileklerimle kutlarım.

Devletimizin temsilcisi olarak çok önemli bir vazifeyi icra ile mükellef olan muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, çalışmalarında üstün başarılar temenni ediyor, Aziz Milletimize sağlık ve esenlikler diliyorum.

Hem milleti, hem devleti temsil gibi önemli bir görevi yürüten tüm mahalle ve köy muhtarlarımızın '19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum.

19 Ekim Muhtarlar Günü kutlu olsun...

Tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü tebrik eder, hizmetlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederiz.

Her türlü imkansızlıklara rağmen; kendi mahallesinde, köyünde yaşayan vatandaşlara hizmet götürmeye çalışan tüm muhtarlarımızın muhtarlar günü kutlu olsun.

Tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor sağlıklı, bereketli, huzurlu ve mutlu bir ömür diliyoruz.

Demokrasinin temel taşlarından biri olan muhtarlık görevini yerine getiren kıymetli muhtarlarımızın Muhtarlar Gününü en içten dileklerimle kutlarım.

Demokrasi zincirimizin ilk halkasını oluşturan Milletimizin tercihine, teveccühüne, itimadına mazhar olan halkımızın bizzat seçtiği muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, kendilerine sağlıklı ve mutlu bir çalışma hayatı diliyorum.

Mahallelerimiz için özveriyle çalışan, demokrasinin ve yerel yönetimlerin halka hizmetteki ilk yüzü olan muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü kutluyoruz.

Devletin, vatandaşa dokunan en sıcak eli ve vatandaşa en yakın idari birimimiz olarak önemli bir görevi ifa eden muhtarlarımızın "Muhtarlar Günü"nü kutluyorum.