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Muhittin Böcek'in son PCR testi negatif çıktı

DHA |  17 Eylül 2020 Perşembe - 13:24 | Son Güncelleme : 17 09 2020 - 13:25

Corona virüs tedavisi sonrası akciğerlerinde oluşan yırtılma nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in kontrol amaçlı yapılan son PCR test sonucu negatif çıktı. Başkan Böcek'in durumunun stabil olduğu kaydedildi.


Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta corona virüs test sonucunun pozitif çıkmasının ardından özel bir hastanede tedaviye alındı.
 
Corona virüs tedavisi olumlu sonuçlanan Başkan Böcek, astım rahatsızlığı nedeniyle oluşan akciğerlerindeki yırtılma etkisiyle entübe bir şekilde yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.
 
Her geçen gün sağlık durumunun iyiye gittiği kaydedilen Başkan Böcek'in kontrol amaçlı yapılan son PCR testinin sonucu negatif çıktı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Başkan Böcek'in sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada, “Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Kontrol amaçlı alınan PCR testi negatif olup, kliniği stabil seyretmektedir" denildi.
 

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Muhittin Böcek PCR sağlık durumu
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