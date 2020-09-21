21 Eylül 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.102 -0.90 EURO 8,9600 -0.02
USD 7,5920 0.48 ALTIN 473,640 -0.06
CANLI BORSA
TÜMÜ

Muhittin Böcek’in sağlık durumuyla ilgili son dakika açıklaması

İHA |  21 Eylül 2020 Pazartesi - 12:19 | Son Güncelleme : 21 09 2020 - 12:19

Corona virüse yakalanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in sağlığı ile ilgili son durum açıklandı.


Yoğun bakımda Covid-19 tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in klinik seyrinde düzelmenin izlendiği açıklandı.
 
17 Ağustos’ta Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyuran Başkan Böcek, durumu ağırlaşınca 7 Eylül tarihinde yoğun bakım ünitesine alınmıştı. Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından bugün yapılan yapılan açıklamada, Başkan Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisinin devam ettiği belirtilerek, "Son 24 saat içerisinde de olumsuz giden herhangi bir süreç yaşanmamış olup, klinik seyrinde düzelme izlenmektedir” ifadeleri kullanıldı.

ETİKETLER

Muhittin Böcek Muhittin Böcek corona Muhittin Böcek son durum
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.