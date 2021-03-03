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Muharrem İnce, yeni partinin kuruluşu için tarih verdi

03 Mart 2021 Çarşamba - 20:43 | Son Güncelleme : 03 03 2021 - 20:54

CHP'den ayrılarak Memleket Hareketi'ni başlatan ve bu oluşumu siyasi partiye dönüştürme yolunda olan Muharrem İnce, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk oldu. Partinin kuruluşu hakkında konuşan Muharrem İnce, "Bir otelde açıklamak istemiyoruz. Genel merkezi tamamlayıp açıklayacağız. Nisan ayı içinde yaparız. 45 gün içinde yapmak istiyoruz." dedi.


İnce'nin açıklamalarından satır başları şöyle;
 
Genel merkezimizin tadilat işleri sürüyor. Ankara'da 19 Mayıs'a planlamıştık ama daha erken bitecek. Partinin kuruluşunu bir otelde açıklamak istemiyoruz. Genel merkezi tamamlayıp açıklayacağız. Nisan ayı içinde yaparız. 45 gün içinde yapmak istiyoruz.
 
'SİYASETTE MİZAH YOK'
 
Yüzde 49'a razı değiliz. Yüzde 50 + 1 almak için çalışacağız. Biz her partiden oy alacağımızı düşünüyoruz. Toplumsal dayanışmayı anlatacağız öncelikle. Toplumda siyasetin kalitesi çok düştü. Mizah yok siyasette.
 
İlk kez belki de sanat diyeceğiz. Kimse konuşmuyor. Uzay madenciliği, nano teknoloji derken, sanat diyeceğiz.
 
PARTİNİN FİNANSMANI
 
Parayı kurucular kurulundan topluyoruz. Biz bütün harcamalarımızı şu anda banka üzerinden yapıyoruz. Partiyi kurduğumuzda o dokümanları basına sunarız. Harcamalarımızın hepsi kayıtlı. Bağış alamıyoruz. Ama partiyi kurduğumuzda alabileceğiz. Genel başkan odasını ben döşüyorum.
 
Anket yaptırmadık. Ama yaptıranlardan aldığımız bilgi şu. Yeni kurulan partilerden çok daha iyisiniz diyorlar.
 

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CHP Memleket Hareketi Muharrem İnce
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