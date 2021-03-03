Muharrem İnce, yeni partinin kuruluşu için tarih verdi

İnce'nin açıklamalarından satır başları şöyle;

'SİYASETTE MİZAH YOK'

Yüzde 49'a razı değiliz. Yüzde 50 + 1 almak için çalışacağız. Biz her partiden oy alacağımızı düşünüyoruz. Toplumsal dayanışmayı anlatacağız öncelikle. Toplumda siyasetin kalitesi çok düştü. Mizah yok siyasette.

İlk kez belki de sanat diyeceğiz. Kimse konuşmuyor. Uzay madenciliği, nano teknoloji derken, sanat diyeceğiz.

PARTİNİN FİNANSMANI

Parayı kurucular kurulundan topluyoruz. Biz bütün harcamalarımızı şu anda banka üzerinden yapıyoruz. Partiyi kurduğumuzda o dokümanları basına sunarız. Harcamalarımızın hepsi kayıtlı. Bağış alamıyoruz. Ama partiyi kurduğumuzda alabileceğiz. Genel başkan odasını ben döşüyorum.

Anket yaptırmadık. Ama yaptıranlardan aldığımız bilgi şu. Yeni kurulan partilerden çok daha iyisiniz diyorlar.