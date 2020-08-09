Muharrem İnce tarih verdi: Açıklayacağım...

Günlerdir yeni parti kuracağı iddiaları ile ilgili ilk kez konuşan CHP eski milletvekili Muharrem İnce, önümüzdeki hafta açıklama yapacağını duyurdu. CNN Türk'ten Fulya Öztürk'e konuşan İnce, 'Pek çok bir sürü iftiralar var. Önümüzdeki hafta her şeyi açıklayacağım. Kim hain kim bölücü herkes açıklamamda görecek' dedi.
İnce açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Ailemle birlikteyim, burası Ata toprağı zaten bizim için. Sırayla herkes çocuğuna devretmiş. İnşallah bende torunuma devredeceğim.Önümüzdeki hafta Ankara'ya gideceğim. Pek çok bir sürü iftiralar var. Önümüzdeki hafta her şeyi açıklayacağım. Kim hain kim bölücü herkes açıklamamda görecek. Cumhuriyet Halk Partisi'ne küskün değilim. Hepsinden haberim var. Pek çok gerçek pek çok yalan var. Her şeyi önümüzdeki hafta Ankara'da açıklayacağım. Herkes önümüzdeki haftayı beklesin."