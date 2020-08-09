Muharrem İnce tarih verdi: Açıklayacağım...

Yeni parti kuracak' iddialarına Muharrem İnce'den yanıt geldi. CNN Türk'ten Fulya Öztürk'e konuşan İnce, 'Pek çok bir sürü iftiralar var. Önümüzdeki hafta her şeyi açıklayacağım. Kim hain kim bölücü herkes açıklamamda görecek' dedi.

Günlerdir yeni parti kuracağı iddiaları ile ilgili ilk kez konuşan CHP eski milletvekili Muharrem İnce, önümüzdeki hafta açıklama yapacağını duyurdu. CNN Türk'ten Fulya Öztürk'e konuşan İnce, 'Pek çok bir sürü iftiralar var. Önümüzdeki hafta her şeyi açıklayacağım. Kim hain kim bölücü herkes açıklamamda görecek' dedi.