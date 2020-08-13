Muharrem İnce'den zehir zemberek sözler!

Muharrem İnce'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Bilen de konuştu, bilmeyende. Şimdi Muharrem İnce konuşacak. Türkiye'nin muhalefet sorunu da vardır. Kötü gidişattan CHP de nasibini aldı. CHP'den özdeşleşmiş olan önseçim artık yok.

Partinin ne hale geldiğini herkes bir kez daha görsün. Kurultayda 5 dakika konuşabilmek için büyük mücadele vermek gerekiyor. Haftasonu yapılan kadın kolları kurultayına konuşma zahmeti bile göstermedi Genel Başkan. Kurultayda kendisi konuşup, kimseyi dinlemeden gitmiştir. Kurultay iradesini tanımayan da bir Genel Başkanımız var artık.

CHP, İçişleri'ne verilen bir dilekçe ile kurulmuş bir parti değildir, ayrılırken de dilekçe ile ayrılınmaz. Ayrılsam da CHP'ye zarar vermeden ayrılırım. Salı'dan salı'ya ittifaka laf yetiştirmek ile muhalefet olmaz. CHP, bir gözlemci olarak izliyor. Kendisinde bir gelecek görmüyor.

Türk seçmeni tutucu değildir. Yüzde 80'i değişkendir. Ben inanıyorum ki Ecevit'in yüzde 42'si mümkündür. 50+1'de mümkündür. Amacımız bir çıkış yolu göstermektir. Bugün başlattığımız hareketin adı Bin günde memleket hareketidir. Memleket hareketi...

Önümüzdeki günlerde kadro ve söylemimiz ile önünüze çıkacağız.