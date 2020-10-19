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Muharrem İnce CHP'nin oy oranını açıkladı; Öztrak iddialara yanıt verdi

19 Ekim 2020 Pazartesi - 17:40 | Son Güncelleme : 19 10 2020 - 17:40

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Muharrem İnce'nin 'anket' iddialarına basın toplantısında cevap verdi.


CHP Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısı düzenledi. Faik Öztrak, bir gazetecinin sorduğu "Anket çalışması yaptırdınız mı? Muharrem İnce CHP'nin oy oranının yüzde 17 civarında olduğunu iddia etti. Bu iddiaya katılır mısınız?" sorusuna yanıt verdi.
 
Öztrak, "Birçok anket çalışması var. Ama bizim özel olarak yaptırdığımız bir anket yok. Sayın İnce, bizim partimizin bir üyesi. Onun iddialarına burada cevap vermeyi doğru bulmuyorum. Bunlar çünkü partimizi eleştiren konular, partimizin içinde tartışılması daha doğru olan hususlardır.
 
Ama şöyle de demekten kendimi alıkoyamıyorum. Keşke bunu Cumhur İttifakı'nın bir sözcüsü söyleseydi de biz de çıkıp Halep ordaysa Arşın buradadır deyip hadi bakalım hodri meydan deseydik." ifadelerini kullandı.

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