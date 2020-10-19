Muharrem İnce CHP'nin oy oranını açıkladı; Öztrak iddialara yanıt verdi

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısı düzenledi. Faik Öztrak, bir gazetecinin sorduğu "Anket çalışması yaptırdınız mı? Muharrem İnce CHP'nin oy oranının yüzde 17 civarında olduğunu iddia etti. Bu iddiaya katılır mısınız?" sorusuna yanıt verdi.

Öztrak, "Birçok anket çalışması var. Ama bizim özel olarak yaptırdığımız bir anket yok. Sayın İnce, bizim partimizin bir üyesi. Onun iddialarına burada cevap vermeyi doğru bulmuyorum. Bunlar çünkü partimizi eleştiren konular, partimizin içinde tartışılması daha doğru olan hususlardır.