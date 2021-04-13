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Datça açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem!

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA) |  13 Nisan 2021 Salı - 23:40 | Son Güncelleme : 13 04 2021 - 23:52

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Datça'nın yanı sıra çevrelerinde de hissedildi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 23.28'de merkez üssü Ege Denizi olan Muğla'nın Datça ilçesinin 19 kilometre açığında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
 
Yerin 2.51 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Datça'nın yanı sıra çevrelerinde de hissedildi. Depremde can ve mal kaybı olmadı.
 
 
 

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