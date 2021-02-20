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Muğla'da vahşet! Komşular çığlığa koştu, eşini balyozla öldürüp...

AA |  20 Şubat 2021 Cumartesi - 18:04 | Son Güncelleme : 20 02 2021 - 18:04

Muğla'nın Yatağan ilçesinde bir kişi, eşini başına balyozla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.


İddiaya göre, Hacıveliler Mahallesi'nde yaşayan Feride T. (72) ile eşi  A.T. (71) arasında belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya  dönüşmesi üzerine A.T, eline geçirdiği balyozla Feride T.'nin başına vurarak  kaçtı.
 
Çığlıkları duyan komşuların haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil  Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, Feride T'nin hayatını  kaybettiğini belirledi. Kadının cesedi incelemenin ardından Muğla Adli Tıp  Kurumuna gönderildi.
 
Olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için Muğla İl Jandarma  Komutanlığı tarafından bölgeye 3 komando, JASAT, iz takip, asayiş ve trafik timi  gönderildi.
 
Ekiplerin çalışması sonucu evine yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta dağlık  ve ormanlık arazide bulanan zanlı, gözaltına alındı.
 
A.T'nin aynı gün engelli kızı Ö.T. (50) ile de kavga ederek darbettiği  ve psikolojik sorunlarının bulunduğu öğrenildi.
 

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Muğla Yatağan
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