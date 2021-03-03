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Müge Boz'dan flaş hamilelik açıklaması!

03 Mart 2021 Çarşamba - 9:20 | Son Güncelleme : 03 03 2021 - 9:20

Oyuncu Müge Boz (36), basketbolcu eşi Caner Erdeniz (33) ve kızı Vina ile yürüyüşe çıktığı Belgrad Ormanı'nda objektiflere takıldı.


'Akıncı' dizisiyle ekrana gelen Müge Boz, "Bugün set yok, ailece yürüyüşe çıktık. Set güzel gidiyor, dizide hareket ve aksiyon var ama benim oynadığım karakter o tipte biri değil. O yüzden benim aksiyon sahnelerim yok" dedi. Hangi tür işlerde rol almayı sevdiği sorusuna ünlü oyuncu, "Aslında bir de romantik komedi işi olursa fena olmaz. Romantik komedi işlerini de seviyorum" cevabını verdi.
 
Müge Boz, geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan "ikinci çocuğa hamile olduğu" şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. 36 yaşındaki oyuncu, "Evet öyle bir şey yazılmış ama ikinciye hamile değilim. İkinci çocuğu düşünüyoruz ama şu an bebek beklemiyoruz" dedi.
 
 

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