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Muazzez Ersoy'dan çiğ köfte partisi
Muazzez Ersoy'dan çiğ köfte partisi
03 Ağustos 2020 Pazartesi - 14:40
| Son Güncelleme : 03 08 2020 - 14:40
Usta sanatçı Muazzez Ersoy, Bodrum Torba’daki evinde ailesi ve dostları için çiğ köfte partisi verdi.
SONRA OKU
Muazzez Ersoy,
Bodrum
Torba’daki evinde ailesi ve dostları için çiğ köfte partisi verdi. Sosyal mesafeye dikkat eden sanatçı, gerekmedikçe dışarı çıkmadığını, plajda denize girmediğini ve kalabalıklardan kaçındığını dile getirdi.
Ali Keser/POSTA
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