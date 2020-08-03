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Muazzez Ersoy'dan çiğ köfte partisi

03 Ağustos 2020 Pazartesi - 14:40 | Son Güncelleme : 03 08 2020 - 14:40

Usta sanatçı Muazzez Ersoy, Bodrum Torba’daki evinde ailesi ve dostları için çiğ köfte partisi verdi.


Muazzez Ersoy, Bodrum Torba’daki evinde ailesi ve dostları için çiğ köfte partisi verdi. Sosyal mesafeye dikkat eden sanatçı, gerekmedikçe dışarı çıkmadığını, plajda denize girmediğini ve kalabalıklardan kaçındığını dile getirdi. 
 
Ali Keser/POSTA

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