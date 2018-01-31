MTV ilk taksit ödemesi için bugün son gün!

MTV ilk taksit ödemesi için verilen süre bugün sona eriyor. Araç sahipleri için zorunlu olan MTV ödemesi Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere yılda 2 kez ödeniyor. İşte MTV ödemelerinin nerelerden yapılacağının bilgisi...

MTV ilk taksit ödemesi için 31 Ocak 2018 yani bugün son gün. Araç sahiplerinin yılda iki defa ödemek zorunda olduğu MTV'nin ilk taksiti için verilen süre bugün dolacak. İşte MTV'ye dair merak edilen bilgiler...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 17 Ağustos'tan 31 Aralık'a, ardından da 31 Ocak'a uzattığı internetten kredi kartıyla alışverişe tanınan onay süresinde sona gelindi. Bugün sona erecek işlemle ilgili BDDK , yeni bir süre uzatımı olmayacağını açıklarken, bankalar da dün itibariyle onay vermeyen yaklaşık 14 milyon kartın sahibine mesajlarla son çağrıyı yaptı.

BDDK'dan alınan son rakamlara göre Türkiye'de 45 milyon banka kartı bulunuyor. Bu 45 milyon kart içinden en son 31 milyon kart için talep alındığı belirtişmişti.

MTV'DE İLK TAKSİT ÖDEMESİ

Öte yandan yılda iki eşit taksit olarak ocak ve temmuz aylarında ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ilk taksit ödemesinde son tarih de bugün doluyor.

Ödemeler gib.gov.tr adresinden veya banka şubelerinden yapılabiliyor.

MTV 2018 YILI FİYATLARI