Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) ile ilgili bilgiler merak ediliyor. 2021 MSÜ sınavına kısa bir süre kala adaylar, ÖSYM tarafından açıklanacak MSÜ sınava giriş belgelerini bekliyor. Binlerce aday öğrenci MSÜ sınavına ilişkin bilgileri de araştırıyor. Peki, MSÜ sınavı ne zaman? 2021 MSÜ sınava giriş belgesi açıklandı mı? 2021 MSÜ sınava giriş yerleri belli oldu mu? MSÜ sınavı kaç sorudan oluşuyor? MSÜ sınavı kaç dakika olacak? İşte 2021 MSÜ sınavı giriş belgeleri ve sınava ilişkin tüm detaylar...

MSÜ SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2021?

ÖSYM tarafından MSÜ sınav yerleri henüz açıklanmadı. Sınav giriş yerleri sınavdan 10 gün öncesinde açıklanıyor. MSÜ sınavı 4 Nisan'da yapılacak, sınav yerlerinin de Mart’ın sonunca açıklanması bekleniyor. Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, sınavın yapılacağı hafta içinde T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilecekler. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacak. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılacak.

2021-MSÜ SINAVI İLE İLGİLİ BİLMENİZ GEREKENLER

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorunda. Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklar. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir.

Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebilecekler. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Başvuru bilgilerini sisteme kaydeden ancak, sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecek.

MSÜ SINAVI KAÇ SORUDAN OLUŞUYOR? MSÜ SINAVI KAÇ DAKİKA?

Sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacak. Test; tek kitap çık halinde adaylara verilecek, adaylar cevaplarını cevap kağıdına işaretleyecekler. Sınav süresi 135 dakika olarak belirlendi.

Testin alt testleri ve soru sayıları aşağıdaki gibi olacak:

SINAVA GİRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN ARAÇ GEREÇ VE EŞYALAR

ÖSYM'nin MSÜ sınavına yönelik uyarıları şu şekilde:

"Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;

- Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (halka alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing (taşsız, metal top veya sivri uçlu) hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla, ? Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

- Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

- Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

- Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,

- İlaç vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla gelmeleri kesinlikle yasaktır.

Sınavların yapıldığı binalara girişte adayların ve sınav görevlilerinin üstleri emniyet görevlileri tarafından elle ve/veya dedektörle aranacak olup, yukarıda belirtilen araç gereç vb. eşyalarla sınava gelen adaylar kesinlikle sınav binalarına alınmayacaktır. Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav öncesinde, sınav sırasında veya sınavdan sonra bu tür araç gereç ve eşyaları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. ÖSYM gerekli gördüğü takdirde sınav günü sınav binalarında sinyal kesici kullanabilecektir. Sınav binaları/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. Sınav görevlileri tarafından hazırlanan tutanakların yanı sıra kamera kayıtları da gerektiğinde delil olarak kullanılacaktır.

Bina girişinde yığılmaya yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara etirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri, sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir."