MSÜ sınavı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? MSÜ sınavı kaç dakika? MSÜ sınavı bitiş saati!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ), 81 ilde 95 sınav merkezinde uygulanacak. Adaylar sabah saatlerinden itibaren sınav merkezlerine geldi ve sınav salonlarına kontrollü olarak alındı. Peki, MSÜ sınavı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? MSÜ sınavı kaç saat? MSÜ sınavı kaç dakika? MSÜ sınavından en erken kaçta çıkılır? MSÜ sınavı bitiş saati...

MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı bugün gerçekleştiriliyor. 81 ilde 95 merkezde düzenlenecek sınavda, Kovid-19 salgınına karşı tedbirler alındı. Adaylar sabah saatlerinden itibaren sınav merkezlerine geldi ve kontrollü olarak sınav salonlarına alındı. Peki, MSÜ sınavı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? MSÜ sınavı kaç saat? MSÜ sınavı kaç dakika? MSÜ sınavından en erken kaçta çıkılır? MSÜ sınavı bitiş saati...

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) başladı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen MSÜ sınavı, saat 10.15'te başladı.

Sınavın yapılacağı yerlere sabah erken saatlerden itibaren gelen adaylar, salonlara alınıncaya kadar aileleriyle ve yakınlarıyla vakit geçirdi. Adaylar daha sonra kimlik ve güvenlik kontrolleri yapılarak salonlara alındı.

Adaylar sınav giriş belgeleriyle nüfus cüzdanları kontrol edilerek ve koronavirüs kurallarına uygun olarak sınav salonlarına alındı.

MSÜ KAÇ DAKİKA?

MSÜ sınavı için adaylara, 120 soru için 135 dakika süre verilecek.

MSÜ SINAVI SAAT KAÇTA BİTİYOR?

Salonda sınav evrakı poşeti açıldıktan sonra adayların; sınav süresinin ilk 100 dakikası tamamlanmadan ve son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa sınav salonundan çıkmaları yasak olacak. MSÜ sınavı 12.30'da sona erecek. Adaylar en erken 11.55'te en geç 12.15'ten önce sınavdan çıkabilecek.