Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türk'e yuvadır gökte bulutlar, Vatana zırhtır hudutta kartallar, Bayrağın ilelebet dalgalanacağını kanıtlar, Birbirine dayalı dağ gibi sırtlar. Azerbaycan'da gerçekleştirilen TurAzKartalı Tatbikatı başarıyla devam ediyor" denildi. Paylaşımda tatbikata ait görüntü yer aldı.
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MSB, TurAzKartalı Tatbikatı'ndan görüntü paylaştı
DHA | 14 Ağustos 2020 Cuma - 16:03 | Son Güncelleme : 14 08 2020 - 16:03