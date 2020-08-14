14 Ağustos 2020 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.084 -1.48 EURO 8,7320 0.62
USD 7,3820 0.56 ALTIN 462,190 0.25
CANLI BORSA
TÜMÜ

MSB, TurAzKartalı Tatbikatı'ndan görüntü paylaştı

DHA |  14 Ağustos 2020 Cuma - 16:03 | Son Güncelleme : 14 08 2020 - 16:03

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'da başarıyla devam eden TurAzKartalı Tatbikatı'ndan görüntü paylaştı.


Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türk'e yuvadır gökte bulutlar, Vatana zırhtır hudutta kartallar, Bayrağın ilelebet dalgalanacağını kanıtlar, Birbirine dayalı dağ gibi sırtlar. Azerbaycan'da gerçekleştirilen TurAzKartalı Tatbikatı başarıyla devam ediyor" denildi. Paylaşımda tatbikata ait görüntü yer aldı.
 

ETİKETLER

Milli Savunma Bakanlığı Azerbaycan TurAzKartalı Tatbikatı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.