Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu, Irak kuzeyindeki Asos bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarımızla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.
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- MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 7 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 7 terörist etkisiz hale getirildi
07 Ağustos 2020 Cuma - 16:07 | Son Güncelleme : 07 08 2020 - 16:08