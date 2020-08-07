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MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 7 terörist etkisiz hale getirildi

07 Ağustos 2020 Cuma - 16:07 | Son Güncelleme : 07 08 2020 - 16:08

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde PKK'lı 7 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.


Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı  Kuvvetlerimiz ile Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu,  Irak kuzeyindeki Asos bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarımızla tespit edilen  bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz  hale getirildi." ifadesi kullanıldı.
 

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