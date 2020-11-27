MSB duyurdu! TSK muvazzaf subay alımı yapacak! MSB Muvazzaf subay alımı şartları!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TSK 'ya alınacak muvazzaf subay alımı için yeni bir kılavuz yayımladı. Kılavuzda yer alan detaylarda alımların Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı için yapılacağı belirtildi. Kılavuzda, adaylarda aranan başvuru şartları, sorumlu olacağı sınavlar ve kimlerin başvuru yapabileceği ile ilgili bilgilere yer verildi. Peki, Muvazzaf subay alımı 2020 ne zaman? TSK muvazzaf subay alımı başvurusu nasıl yapılır? MSB personel temin subay alımı başvuru şartları!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Personel Temin Dairesi Başkanlığı, TSK'ya alınacak Muvazzaf subay alımına ilişkin kılavuzu yayımladı. Kılavuza göre, muvazzaf subay alımları için son başvuru tarihi 10 Aralık 2020 olarak belirlendi.

MSB MUVAZZAF SUBAY ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar ön başvurularını 10 Aralık 2020 (saat 23.59’a kadar) tarihine kadar, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden, e-devlet şifresi ile giriş yaparak, çevrimiçi (online) olarak yapacaklar. Şahsen, posta kanalı ile, dilekçe ile veya diğer şekillerde yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

Adaylar https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girdikten sonra e-devlet şifresi ile başvuru ekranını açacaktır. Ardından başvuru sihirbazı ile ilerleyerek tüm adımları tamamladıktan sonra Tercih Yap ekranına yönlendirilecek, buradan ilgili alımı tıklayarak tercih yapacaktır. Tercih işlemini tamamladıktan sonra “Tercihlerimi Göster” butonuna tıklayarak tercihlerini kontrol edecektir. Tercihlerim sayfasında yer alan tercihler adayın kayıtlı tercihleri olup ayrıca bir kaydetme işlemi yapılmayacaktır. Adayların TC Kimlik Numaraları Aday Numarası olarak kullanılacaktır. Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde TC Kimlik Numarası kullanılacaktır.

Ön başvurusu kabul edilen adaylara, MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında (Mamak/Ankara) uygulanacak fiziki yeterlilik testi ve mülakat tarihleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacak.

2019 ve 2020 yılı KPSS ’ye katılmış olanların KPSS P3 puanı ön başvuru aşamasında görüntülenecek, bu iki sınavdan alınmış en yüksek puan değerlendirmeye alınacaktır. 2018 yılı ve öncesi KPSS puanları kabul edilmeyecek.

MUVAZZAF SUBAY ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

(1) Genel Başvuru Şartları:

(a) Muvazzaf subay adayları için 926 sayılı TSK Personel Kanunu 14’üncü ve 14/A

maddesi ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ait Yönetmelik 25/a ve 25/b maddelerinde düzenlenmiş olan,

(I) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(II) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış yahut para

cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

(III) Sivil ve askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmış olmamak,

(IV) Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak,

(V) Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak,

(VI) Herhangi bir kadın/erkek ile nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,

(VII) Hakkında Yedek Subay/Astsubay olamaz kararı bulunmamak.

(b) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

(c) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak.

(ç) 926 sayılı TSK Personel Kanunu ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci

Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ait Yönetmelik’teki diğer şartlara sahip olmak.

ADAYLARIN TABİ TUTULACAKLARI SEÇİM AŞAMALARI NELERDİR?

(1) Genel Kültür Sınavı (Pratisyen Tabip, Diş Hekimi, Veteriner Hekim, Eczacı sınıfları için),

(2) Evrak Kontrol (asıl başvuru),

(3) Fiziki Değerlendirme,

(4) Kişilik Değerlendirme Testi,

(5) Fiziki Yeterlilik Testi (Spor),

(6) Mülakat Sınavı,

(8) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması.