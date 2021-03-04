Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mardin Kızıltepe hudut hattında, yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 9 kişi yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi" denildi.
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- MSB duyurdu! Sınırda yakalandılar, 2'sinin terörist olduğu tespit edildi
MSB duyurdu! Sınırda yakalandılar, 2'sinin terörist olduğu tespit edildi
04 Mart 2021 Perşembe - 12:03 | Son Güncelleme : 04 03 2021 - 12:06