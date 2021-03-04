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MSB duyurdu! Sınırda yakalandılar, 2'sinin terörist olduğu tespit edildi

04 Mart 2021 Perşembe - 12:03 | Son Güncelleme : 04 03 2021 - 12:06

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 2'si PKK mensubu 9 kişinin yakalandığını açıkladı.


Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mardin Kızıltepe hudut hattında, yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 9 kişi yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi" denildi.
 
 
 
 
 
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MSB Suriye PKK
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