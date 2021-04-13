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MSB duyurdu! Saldırı amaçlı kullanılan balon böyle vuruldu

13 Nisan 2021 Salı - 15:17 | Son Güncelleme : 13 04 2021 - 15:17

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari’deki Zer Tepe Üs Bölgesi’nde üsse doğru yaklaşan 1 adet balonun vurularak imha edildiğini duyurdu.


Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hakkâri’deki Zer Tepe Üs Bölgesi’nde görev yapan Kahraman Komandolarımız, güneybatı istikametinden üsse yaklaşmakta olan 1 adet balonu tespit ederek ateş altına aldı. Saldırı amaçlı olduğu değerlendirilen balon vurularak imha edildi." açıklamasını yaptı.

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