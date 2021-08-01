Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Irak'ın kuzeyindeki kahramanca ve fedakârca mücadelesi sürüyor. Pençe operasyon bölgelerindeki farklı noktalarda tespit edilen 7 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" denildi.
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- MSB duyurdu! Pençe'de 7 terörist daha...
MSB duyurdu! Pençe'de 7 terörist daha...
01 Ağustos 2021 Pazar - 14:33 | Son Güncelleme : 01 08 2021 - 14:44