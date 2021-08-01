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MSB duyurdu! Pençe'de 7 terörist daha...

01 Ağustos 2021 Pazar - 14:33 | Son Güncelleme : 01 08 2021 - 14:44

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe operasyon bölgelerindeki farklı noktalarda, 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Irak'ın kuzeyindeki kahramanca ve fedakârca mücadelesi sürüyor. Pençe operasyon bölgelerindeki farklı noktalarda tespit edilen 7 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" denildi. 
 
 
  

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