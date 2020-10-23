Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimlerinde bulunan Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Barış Pınarı bölgesinde 1 olmak üzere toplam 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." denildi.
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- MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi!
MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi!
23 Ekim 2020 Cuma - 10:31 | Son Güncelleme : 23 10 2020 - 10:38