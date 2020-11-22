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MSB'den flaş 'tezkere' açıklaması

22 Kasım 2020 Pazar - 10:55 | Son Güncelleme : 22 11 2020 - 11:03

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, 'Mehmetçik, Rusya ile kurulacak ortak merkezde ve bu merkezin icra edeceği faaliyetlerde 1 yıl süre ile görev yapacaktır' denildi.


Milli Savunma Bakanlığıdan (MSB) yapılan açıklamada, son bir ayda 8'i büyük, 23'ü orta çaplı 31 operasyonda 80 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
 
Pençe operasyonlarında bugüne kadar 348 teröristin etkisiz hale getirildiği ve operasyonlar sonucu teslim olan ve kaçan terörist sayısında artış olduğu bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
 
"(Azerbaycan tezkeresi) Mehmetçik, Rusya ile kurulacak ortak merkezde ve bu merkezin icra edeceği faaliyetlerde 1 yıl süre ile görev yapacaktır. TSK, Ege ve D. Akdeniz'de ülkemizin ve KKTC'nin hak ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası'nda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam edecek."

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MSB teskere azerbaycan
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