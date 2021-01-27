Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Edirne'nin İpsala ilçesinde görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlenen kişi, İpsala İlçe Jandarma Karakoluna teslim edildi" denildi.
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MSB açıkladı: Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ mensubu yakalandı
DHA | 27 Ocak 2021 Çarşamba - 11:07 | Son Güncelleme : 27 01 2021 - 11:07