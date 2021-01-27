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MSB açıkladı: Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ mensubu yakalandı

DHA |  27 Ocak 2021 Çarşamba - 11:07 | Son Güncelleme : 27 01 2021 - 11:07

Milli Savunma Bakanlığı, Edirne'nin İpsala ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ mensubunun yakalandığını duyurdu.


Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Edirne'nin İpsala ilçesinde görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlenen kişi, İpsala İlçe Jandarma Karakoluna teslim edildi" denildi.
 
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