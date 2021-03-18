Motosiklet pazarı büyümeye devam edecek!

Covid-19 bulaşından uzak durmak isteyen yeni tüketiciler özellikle 50cc, 125cc ve 250cc scooter modellerine ilgi gösteriyor. Yeni trend ile birlikte hobby segmentindeki gezi odaklı motosikletlere de ilgi artıyor. Yamaha Türkiye Genel Müdürü Bora Cansever şunları kaydetti:

“Geçtiğimiz yıl bu segmentte yüzde 5 büyüme yaşandı. Tracer 9, Tracer 7, Niken gibi uzun mesafeli sürüşler için tasarlanan modellerin yer aldığı hobby segmentinde yüzde 24, XMAX ailesi, NMAX gibi ulaşım amaçlı şehir içi kullanıma yönelik motosikletlerin yer aldığı middle segmentinde ise adetsel bazda yüzde 38’lik pazar payına sahip olduk.”



2021 yenilikleri geliyor



Cansever “2021’de birçok modelde yeniliğe gittik ve yenilenen stoklarla dijital alanı da kullandığımız farklı yöntemlerle talebi doğru karşılamak için çalışıyoruz” dedi. Yenilenen modelleri ile 2021’e güçlü bir giriş yapacaklarını belirten Cansever şunları vurguladı:

“Sportif yeni gövde tasarımlarıyla yeni NMAX 125 ve NMAX 155, başlangıç seviyesi scooter sınıfındaki D'elight, EU5 uyumlu bir motorla donatılan Tricity 300 ile şehirli kullanıcılara hitap ediyor.Yeni Tacer 9 ve Tracer 9 GT modelleri uzun yol konforu ile birlikte birçok sürüş desteği de sunuyor. Yeni gövdesiyle 2021 model MT-07 ve EU5 889 cc CP3 motoruyla 2021 model MT-09‘da yine gözde modeller olmayı sürdürecek.”



“Uydu Şube”ler açacak



Satış Sonrası Hizmetlerinde 2020’de yüzde 31 büyüyen Yamaha Türkiye’de servis girişlerine yüzde 7 artış, aksesuarlı satışta yüzde 31 artış, yedek parça satışlarında ise yüzde 30 büyüme gösterdi. Cansever “2021’de bizi hizmette farklılaştıracak uygulamamız “Uydu Şube” ile daha önce ulaşamadığımız ve Yamaha kalitesinde satış ve satış sonrası hizmeti almak isteyen müşterimize de ulaşarak 2020’da yüzde 83’e ulaşan Müşteri Memnuniyet oranımızı yüzde 100’e yaklaştırmayı hedefliyoruz” dedi. Bu yıl içinde Tire, Silifke, Osmaniye, Afyon ve Tokat’ta da “Uydu Şube”ler açılması hedefleniyor.

Cansever,”Hem trafikte kadın sürücülerin sayısını artırmak hem de pandemiyle büyük artış gösteren kurye hizmetinde çalışan kadınların sayısını artırmak, iş gücü yaratmak için bu yıl kadınlara Yamaha Riding Academy’de ücretsiz motosiklet eğitimi vereceğiz.Yamaha bLU cRU ‘Yeni Nesil Yarışçı Yetiştirme Programı’ mız bu yıl da seçmeler düzenleyerek yeni şampiyonlar çıkarmayı hedefliyor” dedi.