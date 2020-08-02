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Motosiklet direğe çarptı: 23 yaşındaki Aykut Demirtaş hayatını kaybetti

DHA |  02 Ağustos 2020 Pazar - 10:58 | Son Güncelleme : 02 08 2020 - 10:58

Antalya'nın Alanya ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, elektrik direğine çarptı. Sürücü Aykut Demirtaş (23) hayatını kaybetti, Mert Çatak(23) ağır yaralandı.


Antalya'nın Alanya ilçesinde feci kaza.  Dün Mahmutlar Mahallesi Yangılı Caddesi üzerinde yaşananan kazada  Aykut Demirtaş'ın kullandığı 07 HPD 58 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
Kazada motosiklet sürücüsü Aykut Demirtaş ile arkasında oturan Mert Çatak, ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen ambulanslarla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Aykut Demirtaş, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.Tedavi altına alınan Mert Çatak'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
 

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