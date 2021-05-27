Motorlu kara taşıt ticareti için TOBB eğitim verecek!

Mesleki Uzmanlık Eğitimleri projesi; TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından hazırlanan eğitimler ile taşınmaz ticareti ve motorlu kara taşıtı ticareti sektöründe faaliyet gösteren profesyonellerin mesleki yetkinliklerini arttırırken, yetki belgesi sürecinde de onlara destek olacak. Ayrıca, bu alanda iş kurmak isteyen yeni girişimcilerin de mesleki eğitimlerini tamamlayarak yönetmeliğe uygun şekilde sektöre adım atmaları hedefleniyor. Eğitimi başarıyla tamamlayan profesyoneller ve girişimci adayları, TOBB Meybem tarafından yapılacak Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavında sahibinden.com kullanıcılarına özel indirimlerden faydalanabilecek.

Haziran’da başlıyor



Mesleki Uzmanlık Eğitimleri projesi kapsamında Haziran ayından itibaren düzenli olarak gerçekleşecek eğitimler, sahibinden Akademi’de yer alan çevrimiçi eğitim platformu üzerinden canlı yayınlanacak. Dört farklı başlıkta ele alınacak olan Emlak Eğitimleri ve Motorlu Kara Taşıtları Ticareti Eğitimleri; Yasal Mevzuat ve Formlar, İş Yönetimi, Müşteri İlişkileri, Dijital Platformlarda Pazarlama konularını kapsayacak. Bu sertifikayı alan emlak profesyonelleri, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında Yetki Belgesi almak için ihtiyaç duydukları üniversite onaylı 100 saatlik eğitim şartını sağlamış olacak. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, eğitimle ilgili: “Bakanlığımızın hayata geçirdiği yeni düzenlemelere üyelerimizin uyum sağlayabilmesi adına sahibinden.com ve TOBB ETÜ işbirliğinde ücretsiz eğitimler tasarladık. Bu mesleği icra eden veya bu alanda kariyer yapmak isteyen herkes 100 saatlik zorunlu eğitimi uzaktan alabilecekler. Dijital pazarlama, internet üzerinden ilan ve portföy takibi ve müşteri hizmetleri gibi içeriklerin yer aldığı eğitimin sonunda TOBB ETÜ tarafından verilecek başarı sertifikası ise mesleki yeterlilik başvurusunda kullanılabilecek. Motorlu kara taşıtı ticareti ve gayrimenkul danışmanlığı alanında faaliyet gösteren tüm üyelerimizin bu işbirliğinden istifade etmesini bekliyor sektörlerimize yönelik desteklerimizin devam edeceğini vurgulamak istiyorum” dedi.