Motorine 20 kuruş zam!

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 20 kuruşluk zam bekleniyor. Artışın tamamının ÖTV'den karşılanacağı, fiyata yansımayacağı belirtiliyor.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatın 20 kuruş zam bekleniyor. Fiyat artışnın tamamının mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV’den karşılanacağı ve pompa fiyatlarına yansımayacağı belirtiliyor. Benzin grubunda ise 12.01.2021-13.01.2021 tarihleri arasında fiyat değişikliği beklenmiyor.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI