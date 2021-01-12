12 Ocak 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.543 0.43 EURO 9,0830 -0.18
USD 7,4670 -0.23 ALTIN 447,670 0.83
CANLI BORSA
TÜMÜ

Motorine 20 kuruş zam!

12 Ocak 2021 Salı - 10:21 | Son Güncelleme : 12 01 2021 - 10:21

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 20 kuruşluk zam bekleniyor. Artışın tamamının ÖTV'den karşılanacağı, fiyata yansımayacağı belirtiliyor.


Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatın 20 kuruş zam bekleniyor. Fiyat artışnın tamamının mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV’den karşılanacağı ve pompa fiyatlarına yansımayacağı belirtiliyor. Benzin grubunda ise 12.01.2021-13.01.2021 tarihleri arasında fiyat değişikliği beklenmiyor.
 
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
 
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

ETİKETLER

motorin zam 20 kuruş
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.