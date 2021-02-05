Monolit nedir? Göbeklitepe’de monolite benzer metal blok görüldü!

ABD ve Romanya'da bulunan monolitlere benzer bir metal blok da Göbeklitepe civarında görüldü. Metal bloğun üzerinde Göktürk alfabesiyle 'Ay'ı görmek istiyorsan gökyüzüne bak' yazdığı belirtildi. Monolit nedir?

Urfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle ‘tarihin sıfır noktası’ olarak nitelendirilen Göbeklitepe'nin bulunduğu Örencik Mahallesi yakınlarındaki bir tarlada, sabah saatlerine 3 kenarı bulunan 3 metre uzunluğunda 45 santim genişliğinde metal blok bulundu. Araziye dikilen metal bloğu gören mahalleli, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri çevrede önlem alırken, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ekipleri de blokta inceleme yaptı. Metal blokun üzerinde Göktürk alfabesiyle 'Ayı görmek istiyorsan gökyüzüne bak' yazıldığı belirlendi. Güvenlik güçleri, daha önce ABD ve Romanya'da bulunan monolitlere benzerliği ile dikkat çeken metal bloğun kimler tarafından ne amaçla araziye dikildiğinin belirlenmesine yönelik çalışma başlattı. Monolit nedir?

MONOLİT NEDİR?

Monolit, yekpare taş veya kayadan meydana gelen, görünüşte dağ benzeri bir jeolojik veya teknolojik, büyük boyutlu bir kitledir. Sıklıkla çok sert ve katı metamorfik kayadan olan bu kitleleri, genellikle erozyon açığa çıkarmıştır.

Gizemli monolitlerin uzayla bağlantılı olduğu birçok bilim kurgu filminde konu olarak işlenirken, bu tür yapıların doğada erozyon sonucu ortaya çıktığı biliniyor.