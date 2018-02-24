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Mısır'da 3 bin yıllık 8 firavun mezarı bulundu

AA |  24 Şubat 2018 Cumartesi - 18:58 | Son Güncelleme : 24 02 2018 - 22:33

Mısır'da yapılan arkeolojik kazılarda, 40 lahit ve yaklaşık bin adet küçük heykelin yer aldığı 3 bin yıllık 8 firavun mezarının gün yüzüne çıkarıldığı bildirildi.


Minye kentindeki arkeolojik kazı alanında düzenlenen basın  toplantısında konuşan Mısır Tarihi Eserler Bakanı Halid el-Anani, arkeolojik  kazılarda 40 lahit ve yaklaşık bin küçük heykelin yer aldığı 8 firavun mezarının  bulunduğunu söyledi.
 
Kazıların 2017'de başladığını belirten Anani, ortaya çıkarılan yapının  anlaşılması için yıllar sürecek çalışma ve araştırma yapmaya gerek olduğunu  vurguladı.
 
Tarihi Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mustafa el-Veziri ise  bulunan yapının Geç Firavun Dönemi'ne (MÖ 332-1085) ait olduğuna işaret ederek,  bölgedeki kazıların 5 yıl boyunca devam edeceğini kaydetti.
 
Ortaya çıkarılan tarihi yapı bünyesinde iyi korunmuş ancak nemden  olumsuz etkilenmiş bir mumyanın da olduğuna değinen Veziri, firavunların 3 bin  yıl önce bölgeye lahitler içinde getirilmesinin, bölgenin nemi hakkında bilgi  verdiğini kaydetti.
 
Mısır'da yerli ve yabancı misyonlar tarafından gerçekleştirilen  kazılarda, binlerce yıllık tarihi eserler ortaya çıkarılıyor.
 

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