Mini yüz germe operasyonu zamanı 10 yıl geri alıyor!

Minik bir yüz gerdirme işlemiyle yüzdeki bu yaşlanma etkilerini yaklaşık 10 yıl geriye almak mümkün. Mini yüz germe operasyonu 10 yaş daha genç görünmek isteyenler için en kısa sürede yapılabilecek işlemlerden biri. Peki, Mini Yüz Germe işlemi nasıl yapılır? Ameliyatsız genç görünmek mümkün mü? Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Dr. Sarper Mete anlattı.

Zamana bağlı olarak ciltte meydana gelen değişiklikler en çok yüz bölgesindeki yaşlanmanın habercisi oluyor. Yaşamın doğal döngüsüne genetik faktörler, güneşin etkisi, zararlı alışkanlıklar ve kemik-yağ dokusundaki değişimler de eklenince yüzdeki yaş alma belirtileri daha hızlı ortaya çıkabiliyor. Oysa minik bir yüz gerdirme işlemiyle yüzdeki bu yaşlanma etkilerini yaklaşık 10 yıl geriye almak ve 10 yaş daha genç görünmek mümkün. Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Dr. Sarper Mete mini yüz germe işleminin klasik yüz germe işlemine göre çok daha pratik olduğunu ve daha doğal sonuçlar yarattığını söylüyor.

YÜZDE YAŞLANMA BELİRTİLERİ KAÇINILMAZDIR

Yüz bölgesinin yaşlanması sadece cilt yaşlanmasının bir sonucu değildir. Aynı zamanda yüz bölgesindeki kemik ve yağ dokulardaki değişimlerle yüz dokusunu kemiğe asan bağlardaki zayıflama gibi etkilerin bir araya gelmesi sonucu ortaya çıkar. Zaman ve hastanın genetiği gibi değiştirilemez faktörlerin yanında, sigara kullanımı, beslenme düzeni, spor , güneş mağruziyeti, uyku düzeni gibi durumlar yaşlanma üzerinde ciddi etkiye sahiptir.

MİNİ YÜZ GERME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Mini yüz germe işlemi hastane ortamında yapılan bir ameliyattır. Genel anestezi altında veya sedasyon ve lokal anesteziyle de yapılan, yaklaşık 1.5 saat süren bir operasyondur. Hastaların ameliyat sonrası 1 gece hastanede kalması önerilir. Kulak önü ve kulak arkası saçlı deriden yapılan kesiler sonrası hastayı hızlı ve ağrısız bir iyileşme dönemi bekler. Yine kulak önü ve kulak arkası saç içinden yapılan kesilerin izleri doğal kıvrım hatlarının arasında ve saç içinde kaldığı için iyileşmesi dönemi sonrası gözle görülür bir iz kalmaz. Mini yüz germe tekniği ile şişlik ve morluklar oldukça minimal seviyede olur. Kişi 1 hafta-10 gün sonra normal hayatlarına dönebilir.

MİNİ YÜZ GERME İLE KLASİK YÜZ GERME AMELİYATLARININ FARKI NEDİR?

Mini yüz germe ameliyatları, yüzde çok fazla sarkmanın söz konusu olmadığı durumlarda, orta yaş sonrası dönemde yani 40lı ve 50 li yaşlarda yapılan bir uygulamadır. Klasik yüz germe ameliyatında olduğu gibi yüzün derin yapıları travmatize edilmeden, sadece asıcı bağ dokusu üzerinde işlem yapılır ve böylece daha hızlı bir cerrahi ve iyileşme dönemi sağlar. Yüzün orta ve alt bölümünü, çene kenarlarını toparlamaya yöneliktir. Mini yüz germe ameliyatı ile daha doğal sonuçlar ortaya çıkar ve yüzün görünen bir yerinde herhangi bir kesi izi oluşturmaz.

İŞLEM YAKLAŞIK 10 YAŞ GENÇ GÖRÜNÜM SAĞLIYOR

Mini yüz germe ameliyatı, orta yaş sonrası dönem için uygun bir cerrahidir. Dudak kenarlarındaki sarkmalar, çene hattındaki yanak sarkmaları ve hafif orta seviye gıdı bölgesi sarkmaları bu teknikle oldukça hızlı bir şekilde tedavi edilebilir. Mini yüz germe ameliyatı sonrası kişiler yüz görünümü olarak yaklaşık 10 yıl önceki hallerine dönüş yaşarlar.

AMELİYATSIZ GENÇ GÖRÜNMEK MÜMKÜN MÜ?

Yazın sonlarına yaklaştığımız bu günlerde, güneşin cildimizde yarattığı olumsuz etkileri azaltıcı tedaviler alarak yaşlanmayı geciktirebilir ve mini yüz germe ihtiyacını öteleyebilirsiniz. Cilt bakımında en önemli şey cilt nemlenmesini restore edebilmektir. Hyalüronik asit içerikli dolgu uygulamaları ile cildin uzun süre nemli kalması sağlanabilir. Yine vitamin, mineral, enzim içerikli mezoterapi ürünleri de cildin ihtiyaçlarını karşılayarak cildin sağlıklı ve parlak görünmesini sağlarlar. Bu girişimsel olmayan uygulamaların dışında kök hücreden zenginleştirilmiş yağ enjeksiyonu tedavisi de gerek tek başına, gerekse de mini yüz germe ameliyatı ile birlikte sıklıkla uyguladığımız, deriyi gençleştiren ve tamir eden bir cerrahi işlemdir.