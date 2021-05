Mini helikopterin uçuşu sırasındaki ses kayıtlara geçti

NASA'dan yapılan açıklamada, mini helikopterin uçuşunun 108 saniye sürdüğü kaydedilerek, yaklaşık 10 metre yükseklikte uçtuğu belirtildi.

Mars’a gönderilen keşif aracı Perseverance ve mini helikopteri Ingenuity

Perseverance ile gönderilen mini helikopter Ingenuity de 19 Nisan'da gerçekleştirdiği yaklaşık 1 dakikalık ilk başarılı uçuşuyla "başka bir gezegende uçurulan ilk hava aracı" olarak tarihe geçmişti.

Toplam 4 uçuş gerçekleştiren, yaklaşık 1,5 kilogram ağırlığındaki Ingenuity, her uçuşunda Perseverance’tan 5 ila 6 metre yükseklikte 2 dakikaya yakın havada kalmış ve üzerindeki renkli kamerayla çektiği görüntüleri dünyaya göndermişti.

Mars'taki atmosfer yoğunluğunun Dünya'nın yaklaşık yüzde 1'i kadar olması nedeniyle NASA mühendisleri, Ingenuity'yi yerden kaldırmak için ultra hafif malzemeler ve Dünya'da gerekenden daha hızlı dönen, her biri 123 santimetre uzunluğunda 4 pervane kullanmıştı.

???? New sounds from Mars: Our @NASAPersevere rover caught the beats coming from our Ingenuity #MarsHelicopter! This marks the first time a spacecraft on another planet has recorded the sounds of a separate spacecraft.

???? Turn the volume up: https://t.co/o7zG6mQJzx pic.twitter.com/s8Hm3dhcgg