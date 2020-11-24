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Milyonları ilgilendiriyor! Yüzde 100 arttı, duyan koştu...
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. Türkiye'de İzmir depreminin ardından internette yapılan zorunlu deprem sigortası aramaları son bir ayda yüzde 100, zorunlu deprem sigortası üretimi ise yüzde 37 arttı. Taleplerin yoğunluğu, yetkililerin uyarılarını da beraberinde getirdi.
Ege Denizinde, 30 Ekimde meydana gelen ve İzmir'de yıkıma neden olan depremin ardından Türkiye genelinde vatandaşlar, zorunlu deprem sigortası yaptırmak için harekete geçti.