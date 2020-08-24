Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! O linki sakın tıklamayın...

Çalışan ve pandemi döneminde ücretsiz izne çıkarılan, ya da kısa çalışma ödeneği alan herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Yurt dışı kaynaklı dolandırıcı hesapları çalışanları dolandırmaya çalışıyor.Sakın o linkleri tıklamayın. Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteği ödemelerini bakanlığın internet sitesinden takip edebilir, Alo 170 hattından güvenilir bilgi alabilirsiniz. Hiçbir Bakanlık size Sosyal Medya üzerinden ‘Tıkla, Ödemeni Al’ diye reklamlı mesaj atmaz.

Gazetevatan yazarı İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır pandemi döneminde destek alan çalışanları sosyal medya aracılığı dolandırılmaya çalışanları yazdı. O linklere sakın tıklamayın diyen Nayır şunları dile getirdi:

Ülkemizde dolandırıcılık sektörü o kadar geniş kitlelere hitap etmekte ki anlatmakla bitiremeyiz. Evet, sektör diyoruz çünkü artık ithal dolandırıcılarımız bile olmuş durumda.

Herkes gibi bizler de ‘Kısa Yoldan Nasıl Para Kazanılır?’ diye aklımızdan geçirmedik desek yalan söylemiş oluruz. Ancak bu düşüncemizi her gördüğümüz fırsata koşarak eyleme dönüştürürsek haliyle dolandırılmış oluruz.

Yaşanan son vakanın milyarlarca lira vurgun yaparak lüks hayat süren TOSUNCUK olduğunu unutmayalım!

Ödeme linki için tıklamayın!

Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteği ödemelerini bakanlığın internet sitesinden takip edebilir, Alo170 hattından güvenilir bilgi alabilirsiniz. Hiçbir Bakanlık size Sosyal Medya üzerinden ‘Tıkla, Ödemeni Al’ diye reklam lı mesaj atmaz.

Yurtdışı kaynaklı dolandırıcı hesapları size reklam verdikleri linke tıklamanızı, ödeme alacağınız banka hesap ve kredi kartı bilgilerinizi girmenizi istiyorlar. İşte siz bilgilerinizi girdikten sonra hesaplarınız boşaltılıyor. Hesabınızda para olmasa bile para olduğu an ne yazık ki boşaltıyorlar yada yasadışı alışveriş işlemlerinde kullanıyorlar.

Bu yönde sosyal medya sitelerinde görmüş olduğunuz linklere tıklamamanızı tavsiye ederiz. Ayrıca sizi arayan yada mesajla da bu linkleri iletenler olacaktır. Bu kişilere de itibar etmeyin, numara ve linkleri şikayet edin.

Bu zorlu dönemde dolandırılmak istemezsiniz diye düşünüyoruz.