Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bankalar o parayı iade ediyor

Milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiriyor. Talep eden parasını geri alıyor. Birçok kişi para iadesi olduğunu bildiği halde sürecin karmaşık olduğunu düşündüğü için uğraşmıyor. Kredi kartı kullanan herkes ödemiş olduğu ücretin geri verilmesini talep edebilir. Çünkü herkes ödediği yıllık aidattan şikayetçi. Ortalama 100 lira olarak ödenen bu parayı nasıl geri alabileceğinizi merak ediyorsanız, tüm detaylar haberimizde...

Türkiye kredi kartı kullanım oranında Avrupa'da ilk sıralarda yer alıyor. Hemen hemen bütün vataşdaşlar kredi kartı kullanıyor. Kredi kartı taksit yapma imkanı, nakit sıkıntısı çekildiğinde küçük ihtiyaçlar için de kullanılabilmesi gibi avantajlarının yanında çeşitli dezavantajları da bulunuyor. Tüketicilerin en çok şikakeyçi olduğu ödeme kalemi ise kartların yıllık aidatları oluyor. Kredi kartı kullanan kişi sayısını düşündüğümüzde bankalar kart aidatlarından yıllık 6 milyar 630 milyon 460 bin lira gelir sağlıyor.

BANKAYA ÖDENEN AİDATLAR NASIL GERİYE ALINIR?

Bankalara ödenen kart aidatlarını geri alma konusu biraz zorlu bir süreç. Bankalar yıllık kart aidatlarını müşterilerden tahsil etmek ister. Bu durumda tüketicilerin kararlı bir tutum sergilemesi gerekir. İlk yapılması gereken kredi kartını kapatma yolunu seçmektir. Siz belki kredi kartınızdan vazgeçmek istemeyebilirsiniz ancak bankalar da müşterilerini kaybetmeyi göze alamayacaktır. Ve birkaç gün içinde bir çözüm yolu bulmaya çalışacaklar.

Ödenmiş kredi kartı aidatlarının geri ödemesi konusunda banka ile anlaşmaya sağlayamamanız durumunda yapmanız gereken banka ile görüşüp tutarın iade edilemeyeceğine dair bir belge almaktır. Daha sonra e-devlet sistemine girip arama kısmına “TBB bireysel müşteri hakem heyeti” metnini girmelisiniz. Böylece kredi kartı aidatını geri alma talebinizi oluşturabilirsiniz.

Genellik ile hükumet konakları, kaymakamlık binalarında genellik ile bulunan tüketici hakem heyetleri üzerinden de sizden kesilen kredi kartı aidatlarını geri almanız mümkündür.

Kredi kartı yıllık aidatının iadesinin gerçekleştirilmesi için tüketici hakem heyetine gitmeden mutlaka kesilen kart aidatını gösteren bir dekontun elinizde olması gerekiyor. Elinizde bulunana dekont için tüketici hakem heyetinde hazır bulunan dilekçede ki ilgili yerleri doldurup elinizdeki kesinti dekontunu ekleyerek başvuru işleminizi sağlaya bilirsiniz. Bankaya hakem heyeti için bir iade talebi yapılıyor. Bu süre ortalama 15 günü buluyor. Aynı şekilde bankada 15 iş günü içinde hakem heyetine geri dönüş sağlayarak kart aidatınızı geri ödüyor.

Tüm bu süreçlerle uğraşmak istemeyenler ise direk aidat almayan bankaların kredi kartlarını kullanabilir.