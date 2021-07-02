Milyonlarca işverene güzel haber! Devlet ödeyecek

Cumhurbaşkanı kararıyla genç ve kadın istihdam eden firmaların istihdam desteklerinden yararlanabilme süreleri uzatılıyor. Her 1 yıl için bir ay ilave sigorta prim desteği ile salgın nedeniyle yarım kalan, tamamlanamayan yatırımlarda teşvik belgelerine 2 yıl ek süre veriliyor. Tekstilde 1,2. bölgeden taşınan firmalara teşvik süresi uzatılıyor. Veri merkezi yatırımları öncelikli yatırımlar kapsamına alınırken, çevre yatırımlarının kapsamı da genişletiliyor. Düzenleme 29 Haziran ve sonrasında yapılan teşvik belgesi başvurularına uygulanacak

Cumhurbaşkanı kararıyla genç ve kadın istihdam eden firmaların istihdam desteklerinden yararlanabilme süreleri uzatılıyor. Veri merkezi yatırımları öncelikli yatırımlar kapsamına alınırken, çevre yatırımlarının kapsamı da genişletildi. Genç ve kadın istihdamına yönelik atılacak adımlarla ilgili düzenleme 29 Haziran ve sonrasında yapılan teşvik belgesi başvurularına uygulanacak.

İşte atılan adımlarla ilgili detaylar:

GENÇ VE KADIN İSTİHDAMINDA FLAŞ KARAR: HER YIL İÇİN BİR AY İLAVE

Yatırımlarda devlet yardımlarına ilişkin yeni düzenlemeye göre teşvik belgesindeki çalışan sayısını geçmemek üzere yatırım süresince genç, kadın çalıştıranların çalışma süresi 1 yılı geçtiyse başvuruya gerek kalmadan her 1 yıla 1 ay ilave teşvik verilecek.

Düzenleme 29 Haziran ve sonrasında yapılan teşvik belgesi başvurularına uygulanacak. Tekstil, hazır giyim sektöründe 1 veya 2'inci bölgeden diğer bölgelere taşınan firmalara verilen teşvik için başvuru süresi de bu yılın sonuna uzatıldı. Kâğıt üretimine yönelik yatırımlar da teşviklerden yararlanabilecek.

İşte madde madde düzenleme...

Genç, kadın istihdamına destek süresi uzatıldı

Cumhurbaşkanı kararıyla her 1 yıla 1 ay ilave teşvik

Tamamlanamayan yatırımlarda teşvik belgelerine 2 yıl ek süre verilecek

Tekstilde 1,2. bölgeden taşınan firmalara teşvik süresi uzatıldı

Veri merkezi yatırımları öncelikli yatırımlar kapsamına alındı

Çevre yatırımlarının kapsamı genişletildi