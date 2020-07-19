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Milyonlarca emekliye güzel haber! 3 ödeme birden...
Milyonlarca emekli vatandaşa bu ay 3 ödeme birden yapılacak. Temmuz ayı ayında açıklanan 6 aylık enflasyona göre, emekliye zam oranı yüzde 1.75 enflasyon farkıyla yüzde 5.75'e çıktı. Oluşan farka göre en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İkramiye ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte tüm detaylar...
Emekli vatandaşlar bu ay 6 aylık enflasyon farkı nedeniyle oluşan zamlı maaşlarını alacak. Zam oranları netleştikten sonra bu ay maaşlar hesaplara yatacak. Ödemelerin yapılacağı tarihler de belli oldu. İşte emekli memur ödemeleri hakkındaki son gelişmeler ve detaylar...