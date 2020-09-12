Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Bakan Soylu duyurdu

Araç sahipleri dikkat. Hız ihlali yapanlar daha sıkı denetlenecek. Şehirlerarası yolculuklarda artık ortalama hız alınacak. Plaka tespit edilerek, cezalar adrese gidecek. Tuzak radar sistemi de böylece ortadan kalkacak.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara ’da katıldığı Trafik Birim Amirleri 2’nci Etap Koordinasyon Toplantısında, “Aracın görüldüğü iki nokta arasındaki mesafe ile geçen zamanı hesaplayarak hız denetimini planlıyoruz” dedi.

Yavaşlama işe yaramayacak

Bakan Soylu, ortalama hız koridoru uygulanan bölgelerde sürücülerin hangi hızda seyretmesi gerektiği gibi konularda uyarılacağını belirtti. Böylece aşırı hızlı olup kontrol noktalarına yaklaşınca hızını düşürenler tespit edilecek. İlk uygulama ise Ankara etrafındaki karayollarında başlatılacak. Soylu, sistemin ilave bir yatırım yapmadan tamamen yerli ve milli bir yazılımla mevcut kameralar üzerine kurulacak bir yazılımla devreye alınacağını söyledi.

Maket ekip ve sıkı denetim

Maket trafik ekipleri projesi hakkında da bilgi veren Soylu, şöyle dedi: “Halihazırda 767 adet maket/model trafik ekip aracımız var ve bu araçların bulunduğu 3 kilometrelik yarıçaplı alan içinde ölümlü kazalarda yüzde 17.5 azalma sağladık. Şehirlerarası otobüslere özel denetimler, sivil kontroller planlıyoruz. Fahri trafik müfettişlerimizin hem sayısını hem de aktivitesini artırmak için ilave çalışmalar yapıyoruz.”

Araç sahipleri dikkat. Hız ihlali yapanlar daha sıkı denetlenecek. Şehirlerarası yolculuklarda artık ortalama hız alınacak. Plaka tespit edilerek, cezalar adrese gidecek. Tuzak radar sistemi de böylece ortadan kalkacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da katıldığı Trafik Birim Amirleri 2’nci Etap Koordinasyon Toplantısında, “Aracın görüldüğü iki nokta arasındaki mesafe ile geçen zamanı hesaplayarak hız denetimini planlıyoruz” dedi.

'Çakar'da istisna yok

Çakar lamba meselesinde iyi sonuçlar elde edildiğini ifade eden Soylu, bu hakka sahip olmadığı halde çakar lamba kullanan kişi sayısını da 24’te 1’e indirdiklerini aktardı. Soylu, “Kimseye istisna ortaya koymak zaruretinde değiliz. Bu konularda arkadaşlarımız sağlam dursun. İmtiyaz demokrasiyi çürütür, hukuku çürütür, adaleti çürütür. Böyle bir şey yok” diye konuştu. (Posta)