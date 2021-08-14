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Milli radar MİLSAR, İHA'lar için göreve hazır

AA |  14 Ağustos 2021 Cumartesi - 16:04 | Son Güncelleme : 14 08 2021 - 16:04

Türk savunma sanayisinin insansız hava araçlarının (İHA) etkinliğini artırmak için geliştirdiği elektronik çözümlere MİLSAR radarı eklendi.


AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Meteksan Savunma tarafından  geliştirilen yapay açıklık (Synthetic Aperture Radar/SAR) ve hareketli hedef  tespit radarı MİLSAR, göreve hazır şekilde ilk kez 15'inci Uluslararası Savunma  Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) sergilenecek.
 
MİLSAR, uzun görev süreleri ile gökyüzünde birer "gözetleme noktası"  gibi görev yapan İHA'ların, elektro-optik sistemlerin etkisiz kaldığı kötü hava  şartlarında veya bulut üstünde uçarken bile etkin olmasını sağlayacak.
 
Taktik sınıfı İHA'ların da faydalı yükü olabilecek kadar düşük hacme,  ağırlığa ve güç tüketimine sahip MİLSAR'ın, kalifikasyon süreçleri başarıyla  tamamlandı.
 
Yapay açıklık ve hareketli hedef tespit radarlar, elektro-optik  algılayıcıların etkisiz kaldığı hava koşullarında da yüksek çözünürlüklü görüntü  sağlamaya devam edebildiği için keşif ve gözetleme uçakları ile uydularının  vazgeçilmez algılayıcısı konumunda bulunuyor.
 
MİLSAR'ın en önemli özelliği, Bayraktar TB2'den ANKA'ya, Aksungur'dan  Bayraktar Akıncı'ya kadar taktik ve stratejik seviye milli İHA'ların tümünde  görev yapabiliyor olması. Gelişmiş teknolojisi ve yenilikçi mimari yaklaşımların  kullanılması sayesinde hafifletilen ve boyutları küçültülen MİLSAR, bir taktik  İHA'nın üretebileceği güç kapasitesinin içinde kalabilmesiyle fark yaratıyor.
 
İHA platformu üzerinde kabul testleri tamamlanan MİLSAR'ın, 30  kilogramın altında ağırlığı, uzun menzillerden yüksek çözünürlüklü görüntü  alabilme kapasitesi, platformlara kolay entegre edilebilme özellikleriyle yakın  zamanda milli İHA'larda kullanılması bekleniyor.
 
İHA'ların gücüne güç katacak
Meteksan Savunma Radar Sistemleri Program Direktörü Serkan Çak, AA  muhabire yaptığı açıklamada, MİLSAR'ın Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii  Başkanlığı himayesinde İHA'lar başta olmak üzere hava platformları için yerli  imkanlarla geliştirilen ileri teknoloji radar sistemi olduğunu söyledi.
 
Çak, radarın hedef tespiti fonksiyonunda yerdeki hareketli hedeflerin  tespit ve takibini yapabildiğini, bunun yanı sıra görüşün hiç olmadığı şartlarda  bile mesafeden bağımsız 30 santimetreye kadar çözünürlükte görüntü almaya imkanı  sağladığını ifade etti.
 
MİLSAR'ın mühendislik testlerini tamamladıklarını bildiren Çak,  "Radarın insanlı keşif araçlarında, İHA'larda, helikopterlerde, hatta gözetleme  balon sistemlerinde kullanılabilir olduğunu söyleyebiliyoruz. Görüşün sınırlı  olduğu ya da görüşün olmadığı sisli havalarda, bulut üstü uçuş yapılması zorunlu  durumlarda sadece kamera sistemleriyle uçan İHA'larımız MİLSAR'ın entegre  edilmesiyle gücüne güç katacaktır." dedi.
 
Çak, MİLSAR'ın sahip olduğu yeteneklerle yangın söndürme  faaliyetlerinin kısıtlandığı gece şartlarında yangının seyrinin izlenmesinde,  analiz edilmesinde ve yangın sonrası hasar tespitinde de etkin şekilde  kullanılabileceğine dikkati çekti.
 
Muadilleri karşısında öne çıkıyor
Başlangıçta Bayraktar TB2 ile entegrasyon süreci yürüttüklerini daha  sonra ANKA ile uçuş testleri gerçekleştirdiklerini anlatan Çak, projede kabul  sürecinin tamamlanmasını beklediklerini söyledi.
 
Çak, "2019 yılındaki IDEF'te maket olarak sunduğunuz MİLSAR'ı bu yıl  mühendislik testleri tamamlanmış, kullanılabilir bir ürün olarak Meteksan Savunma  standında sergileyeceğiz. Önümüzdeki dönemde Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii  Başkanlığının himayelerinde, onların yönlendirmeleriyle gerek güvenlik güçlerinin  kullandığı İHA'larda gerek ihraç edilen İHA sistemlerinde MİLSAR'ın  kullanılmasını ümit ediyoruz." diye konuştu.
 
Gelişen teknolojileri MİLSAR'da azami olarak kullandıklarını dile  getiren Çak, şunları kaydetti:
"Kullanıcısına 360 derece farkındalık sağlayan bu karmaşık radar  sistemini son derece düşük ağırlık ve hacimde, tek bir ünite olarak geliştirme  şansımız oldu. Bu teknolojiler, teknikler havacılık sektöründe ve İHA dünyasında  son derece önemli özellikler. Bu sebeple bu teknolojilerin hepsini yerli  imkanlarla geliştirmiş olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Dünyadaki muadillerine  baktığımızda da MİLSAR'ın özellikleriyle öne çıktığını söyleyebiliriz."
 

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Milli radar MİLSAR İHA
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