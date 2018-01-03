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Milli Piyango'nun büyük ikramiye talihlileri paralarını aldı

03 Ocak 2018 Çarşamba - 16:17 | Son Güncelleme : 03 01 2018 - 16:17

Milli Piyango İdaresinin Yılbaşı Özel Çekilişi'nde çeyrek biletlere isabet eden 61 milyon liralık büyük ikramiyenin talihlileri tarafından alındığı bildirildi.


İdareden yapılan yazılı açıklamada, 2018 Yılbaşı Özel Çekilişi'nde 61  milyon liralık büyük ikramiyenin "9794035" numaralı çeyrek biletlere isabet  ettiği hatırlatıldı.
 
Talihlilerin, çekiliş sonucunda bu biletlere çıkan büyük  ikramiyelerini İdareye başvurarak aldığı kaydedildi.

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