Milli Güvenlik Kurulu (MGK) personel alıyor! İşte başvuru şartları!

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) uzman yardımcısı alıyor. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği uzman yardımcısı alımı ilanı yayınlandı. İlana göre, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde Genel İdare Hizmetleri Sınıfinda münhal bulunan 6 ncı derece kadrolarda görev yapmak iizerc Giriş (Sözlü) sınavı (tek aşamalı) ile Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzmanlığı Yönetmeliği çerçevesinde 15 adet Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzman Yardımçısı alımı yapılacak.

MİLLİ GÜVENLİK KURULU (MGK) PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Giriş (Sözlü) sınavı başvuruları 29 Ocak 2021 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecek. Başıurular Kurumun intemet sitesinden (www.mgk.gov.tr) indirilerek doldurulacak başvuru formuna KPSS ve Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı veya uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM Yönetiö Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen srnav sonuç belgesi eklenmesi suretiyle Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:254 Posta Kodu:06530 Çankaya/ANKARA adresine şüsen veya posta yolu ile yapılabilir.

MGK BAŞVURU ŞARTLARI:

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları

taşımak,

2- Üniversitelerin en az dört ylllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri ile hukuk fakültelerinden ya da bu fakültelere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlanndan mezun olmak,

3- Giriş (Sözlü) sınavmln yapıldığı yılın Ocak aymm birinci gtinü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1986 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir),

4- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlıgı (ÖSYM) tarafindan 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarının (KPSS A Grubu) KPSSP8, KPSSP16, KPSSP2l, KPSSP26, KPSSP28, KPSSP31, KPSSP36, KPSSP43 puan türlerinden herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; alınacak Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzman Yardımcısı sayısının 4 katı aday arasına girmek (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da Giriş (Sözlü) sınavına çağrılırlar),

5- Son başıuru tarihinden önceki beş yıl içinde yapılmış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (D) dil düzeyinde veya uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan buna denk puan aldığına ilişkin belgeye sahip olmak,

6- Görevini devamlı yapmasma engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,