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Milli fırkateyn "İstanbul" 23 Ocak'ta denize indirilecek

AA |  19 Ocak 2021 Salı - 15:18 | Son Güncelleme : 19 01 2021 - 15:18

MİLGEM Projesi'nin devamında üretilen İ sınıfı fırkateynlerin ilki olan İstanbul Fırkateyni, 23 Ocak'ta denize indirilecek.


AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii  Başkanlığı (SSB)  tarafından yürütülen, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve  Ticaret AŞ'nin ana yüklenici olduğu gemi inşa projesi İstanbul Tersane  Komutanlığı'nda sürüyor. İstanbul Fırkateyni, 23 Ocak'ta düzenlenecek törenle  suyla buluşacak.
 
Başkanlığın 2021 yılı savunma sanayi projeleri kapsamında inşası süren  gemi, 23 Ocak’ta denize indirilecek.
 
STM, ana alt yüklenicilerinden biri olduğu MİLGEM Projesi'nin ilk 4  gemisi Ada sınıfı korvetlerin Deniz Kuvvetleri Komutanlığına tesliminin ardından,  projenin devamı niteliğindeki "İ Sınıfı Fırkateyn (MİLGEM Projesi 5'inci Gemi)  Tedariki Projesi"nde ana yüklenici sorumluluğunu üstlendi.
 
Şirket, 2019 yılında SSB ile tedarik sözleşmesi imzaladı. Sözleşmeyle  STM, geminin tasarımı, silah-elektronik sistemleri ve ana tahrik sistemi  sorumluluklarını da kapsayacak şekilde ana yüklenici olarak görevlendirildi.  ASELSAN ve HAVELSAN'ın ana iş ortakları olarak yer aldığı projede, 150'den fazla  sistem için 80 civarında alt yüklenici görev yapıyor. Toplamda sözleşmeli ve  sipariş emriyle çalışılan firma sayısı ise 220'yi buluyor.
 
Gelişmiş özellikleriyle görev yapacak
İ Sınıfı Fırkateyn Sözleşmesi'nde, sistem ve sistem sağlayıcı firmalar  geçmiş MİLGEM gemilerindeki firmalarla aynı olacak şekilde kurgulandı ve mevcut  yerli firmalarla projeye başlandı.
 
Bu süreçte yapılan araştırma ve çalışmalarla, belirlenmiş teknik  isterler ve performans olarak yabancı menşeli ürün/sistem isterlerini karşılayan  yerli firmalar da takvim ve bütçe etkisi olmamak kaydı ve müşteri kabulüyle  projeye dahil edilebiliyor.
 
Sistem tedariki yapılan 80 civarındaki alt yüklenicinin üçte ikisi  yerli, üçte biri yabancı firmalardan oluşuyor.
 
İ sınıfı fırkateynler, gelişmiş hava savunma ve su üstü harbi,  denizaltı savunma harbi ve karakol faaliyetlerinin icrasını yerine getirecek.  Keşif ve gözetleme, hedef tespit, teşhis ve tanıma, erken ihbar görevleri ile üs  ve liman savunması görevlerini gerçekleştirecek fırkateynler, gelişmiş denizcilik  özellikleriyle tamamen milli imkanlarla tasarlandı. Fırkateyn, tek gövdeli  deplasman tipi tekne formunda inşa ediliyor.
 
Yüksek yerlilik
Fırkateyn tamamlandığında tam boyunun 113 metre ve genişliğinin 14,4  metre olması planlanıyor. Yaklaşık 3 bin ton deplasmana sahip İ sınıfı fırkateyn,  Ada sınıfı korvetlerden farklı olarak satıhtan havaya güdümlü mermi bulunduracak  ve fırlatabilecek.
 
İ sınıfı fırkateyn, milli bir elektronik harp sistemine ve yeni nesil  milli savaş yönetim sistemine, geliştirilmiş silah, radar ve sensörler ile  muhabere ve seyir sistemlerine yüzde 75’in üzerinde yerli katkı payıyla sahip  olacak.
 
Yerli tedarikçiler, geminin silah elektronik sistemleri ile gemi  elektrik sistemi, yardımcı makine sistemleri (dizel jeneratör setleri, entegre  platform kontrol ve izleme sistemi, KBRN üniteleri ile tespit ve teşhis sistemi,  tulumbalar, valflar, elektrik güç sistemleri, kablolar, tablo ve panolar, hava  kompresörleri, yangın söndürme sistemleri ve benzeri), gemide yaşam için gerekli  ekipmanları (ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemi, tatlı su üretim  sistemi, yaşam mahalleri mobilya donatımları, servis mahalleri, sıcak su sistemi  ve benzeri), gemicilik donanımları (dümen takımı, vasıta mataforası, ırgatlar,  kaportalar, hangar kapısı, torpido kovan mahalleri, sancak iskelesi ve benzeri)  gibi platform sistemlerinin tedarikini sağlıyor.
 
İ sınıfı fırkateynlerin ilki olan İstanbul Fırkateyni'nin 2023 yılında  Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmesi hedefleniyor.
 
Geminin inşa ve donatımına ilişkin her türlü dizayn, mühendislik ve  sistem-malzeme tedarik faaliyetlerine STM tarafından devam ediliyor.
 

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Milli fırkateyn MİLGEM MİLGEM Projesi
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