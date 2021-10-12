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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) harekete geçti! Yeni karar resmen duyuruldu, artık...

AA |  12 Ekim 2021 Salı - 11:31 | Son Güncelleme : 12 10 2021 - 11:31

Milli Eğitim Bakanlığı öğrenciler için harekete geçti. MEB resmen duyurdu. Bakan Özer yaptığı son açıklamada tüm detayları paylaştı. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) okullar arası başarı farklarını azaltmak ve mesleki eğitimi güçlendirmek amacıyla bir yıl önce başlatılan ve bugüne kadar 1 milyar lira bütçe harcanan "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" ile okulların eğitim ortamları zenginleştirildi.


 
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan flaş adım! MEB tarafından gençlerin gelişen ve değişen dünyaya hazırlanması  hedefleri doğrultusunda mesleki eğitim sisteminin daha da iyileştirilmesi adına  önemli adımlar atıldı.
 
"Gelecek Mesleki Eğitimde" sloganıyla Türkiye'nin ekonomik  kalkınmasında başarılı projeleri hayata geçiren Bakanlık, bu çerçevede Kasım  2020'de "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi"ni başlattı.
 
Proje kapsamında Türkiye genelinde belirli kıstaslara göre seçilen  1000 mesleki ve teknik Anadolu lisesi ile diğer okullar arasındaki başarı  farklarının azaltılması, okullarda iyileştirme çalışmaları yapılması, ülke  genelinde sektörün taleplerine duyarlı, istihdam odaklı ve paydaşlarla iş birliği  içinde sürekli yenilenen bir mesleki ve teknik eğitimin sunulması amacıyla çok  sayıda çalışma yapıldı.
 
Bu doğrultuda tüm öğrenciler için eğitim ortamlarının iyileştirilmesi,  temel beceri yeterliklerinin geliştirilmesi, mesleki rehberlik ve yönlendirme  desteği sağlanması, kültür-sanat ve spor etkinliklerinin artırılması ile öğretmen  ve velilere yönelik eğitimler verildi.
 
Projenin tamamlanması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan  ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür  Merkezi'nde Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi Kapanış ve 50 Ar-Ge Merkezi'nin  Açılış Töreni düzenlendi.
 
 Bakan Özer, törendeki konuşmasında, mesleki ve teknik eğitimde yaşanan  önemli gelişme ve iyileştirmelere değinerek, proje kapsamında bir yıl içerisinde  mesleki eğitime 1 milyar Türk lirası bütçe harcandığını aktardı.
 
 Yönetici ve öğrencilere yönelik eğitimler
 
Proje kapsamında yönetici ve öğretmenlerin desteklenmesi amacıyla  proje farkındalığı, kişisel gelişim ve liderlik, proje verimliliği ile işbaşı ve  mesleki gelişim başlıklarında 18 bin 977 eğitim düzenlendi. Bu eğitimlere 32 bin  984 yönetici, 280 bin 58 öğretmen olmak üzere toplam 313 bin 42 kişi katıldı.
 
Eğitim ortamlarının iyileştirilmesi amacıyla 692 okulun bakım ve  onarımı yapıldı, 1000 okulda yeni kütüphane kuruldu, mevcut 1669 kütüphanenin de  teknolojik altyapısı zenginleştirildi.
 
1000 okulda fizik, kimya, biyoloji laboratuvarı kuruldu. 462 okulun  üretim kapasitesi artırıldı, okullarda üretimi desteklemek amacıyla 544 atölye ve  laboratuvar kuruldu.
 
Mevcut 282 atölye ve laboratuvar güncellendi, 403 okula 10 bin akıllı  tahta kurulumu yapıldı.
 
 Temel beceri eğitim desteği
 
Temel beceri eğitim desteği kapsamında da 40 bin 951 öğrencinin  katıldığı Destek Eğitimleri Programları düzenlendi.
 
2 bin 464 okula 358 bin 831 eğitim materyali desteği sağlandı, 62 bin  283 öğrencinin katıldığı 6 bin 544 Destekleme ve Yetiştirme Kursu düzenlendi.
 
Proje kapsamındaki 2 bin 416 okula, proje geliştirme ve gerçekleştirme  desteği sağlandı.
 
Kişisel gelişim destekleri
 
Kişisel gelişim destekleri faaliyetleriyle 45 bin 37 öğretmen ve 81  bin 323 öğrenciye ilk yardım farkındalık eğitimi verildi, 205 bin 172 öğrenciye  psikososyal gelişim desteği sağlandı.
 
Türkiye genelinde 126 gençlik merkezi kuruldu, 103 bin 578 öğrencinin  katıldığı 5 bin 429 kariyer günü, 15 bin 27 öğrencinin katıldığı tiyatro, sinema  gibi etkinlikler düzenlendi.
 
Ayrıca 2 bin 510 okulda düzenlenen 9 bin 494 madde bağımlılığı  seminerine 320 bin 708 öğrenci katıldı.
 
Güzel sanatlar ve spor liseleri iş birliğinde 16 bin 185 öğrencinin  katıldığı 2 bin 532 etkinlik yapıldı.
 
 Halk eğitim merkezleri tarafından velilere yönelik düzenlenen 924  eğitime 9 bin 228 kişi katıldı, 11 bin 58 velinin açık öğretim yoluyla  eğitimlerine devam edebilmeleri sağlandı.
 
 "Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor" sloganı ile yapılan 13 bin 892  ailenin ziyaret etkinliğine 21 bin 390 öğrenci katıldı.
 
  
 

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