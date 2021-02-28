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Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! Asılsızdır

28 Şubat 2021 Pazar - 15:26 | Son Güncelleme : 28 02 2021 - 15:26

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından önemli bir paylaşımda bulunuldu. 'Asılsızdır' başlığıyla yapılan açıklamada, sosyal medyada ve anlık mesajlaşma uygulamalarında dolaşıma sokulan "Yüz Yüze Eğitime Devam Edilmesi ve Sınav Uygulamaları" konulu belge görseli sahte olduğu bildirildi.


Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
 
ASILSIZDIR!
 
Sosyal medyada ve anlık mesajlaşma uygulamalarında dolaşıma sokulan "Yüz Yüze Eğitime Devam Edilmesi ve Sınav Uygulamaları" konulu belge görseli asılsızdır.
 
Bakanlığımız resmî iletişim kanalları dışındaki açıklamalara itibar edilmemesini önemle rica ederiz.
 
 

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