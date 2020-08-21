Meyil Obruk Gölü’nü pembe yapan Artemia Salina nedir? Artemia Salina ne demek?

Konya'da, karstik bir yapıya sahip olan Meyil Obruk Gölü, sıcakların artması ve su seviyesinin azalmasıyla, sudaki artemia salina türündeki bakteriler nedeniyle pembe renge büründü. Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık, "Bölgedeki Tuz Gölü'nde, Obruk Gölü'nde ve Meke Gölü'nde olduğu gibi zaman zaman suların azalmasına bağlı olarak artemia salina bakterisi nedeniyle patlamaları yaşanabiliyor. Şu andaki renklenmenin nedeninin o olduğunu düşünüyoruz" dedi. Peki, Artemia Salina bakterisi nedir? Artemia Salina ne demek?

Karapınar'daki Meyil Obruk Gölü son günlerde görsel güzelliğiyle dikkat çekiyor. Bozkırın ortasındaki Meyil Obruk Gölü, sıcakların artması ve su seviyesinin azalmasıyla suyun içindeki artemia salina türündeki bakteriler nedeniyle pembe renge büründü. Oluşan pembe renk ise ziyarete gelenlere görsel şölen sunuyor. Artemia Saline nedir?

Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Fetullah Arık, Meyil Obruğu'nun yaklaşık 1 kilometreden fazla bir çapa sahip olduğunu belirtti. Arık, şunları söyledi: "Meyil Obruğu, Karapınar'ın kuzeyinde eski oluşan obruklardan bir tanesidir. Bölgede yüzeyi en geniş olan obruklardandır. 1 kilometreden fazla çapa sahip sulu obruktur. Meyil obruğunun uzun ekseni 1 kilometre, kısa ekseni 900 metre civarındadır. Uzun süredir orada yeraltı suyu görülebiliyor. Geçmişte oluşan obruklar daha yüksek kotlarda oluştuğu için bölgede şu anda oluşan obruklara göre yüksek bir seviyede bulunmakta."

ARTEMİA SALİNA NEDİR?

Obrukta oluşan pembe rengin içerisindeki bakteriler nedeniyle oluştuğunu belirten Arık, "Meyil Obruğu yöredeki diğer göller gibi içerisinde bulunan suyun niteliklerine baktığınız zaman biraz tuzlu su niteliğinde ve içinde çok fazla canlı yaşamıyor. Burada özellikle tuzlu ortamlarda yaşayabilen bakterilerin yaygınlığını biliyoruz. Bölgedeki Tuz Gölü'nde, Obruk Gölü'nde Meke Gölü'nde olduğu gibi zaman zaman suların azalmasına bağlı olarak bakteri patlamaları yaşanabiliyor. Şu andaki renklenmenin nedeninin o olduğunu düşünüyoruz. Bölgedeki bakteriler Halobacterium artemia salina türünde bakteriler. Bu bakteriler yaygınlaştığı zaman suların rengini kırmızıya, pembeye dönüştürebiliyor" diye konuştu.

Artemia salina, Tuzlu göl sularında, tuz göllerinde, yaşayan bir tür eklembacaklıdır. Tuz karidesleri olarak da bilinirler. Okyanuslarda yaşamaz. Sudaki mikroskobik boyutlardaki alglerle beslenir. Akvaryumculukta yavru balıkların beslenmesinde çok değerli bir canlı yemdir. Artemia ile beslenen balıkların renkleri canlılaşır ve büyümeleri hızlanır. Besin değeri (proteince) su piresinden daha fazladır. Artemia Yumurtaları uzun süre dayanır (30 yıl bekleyen Artemia yumurtaları uygun şartlarda yumurtadan çıkabilir).

1 litre su içerisine 2 g Artemia yumurtası konur. Artemia yumurtaları bazik ortamda çıkarlar. PH seviyesi 7.6'in altında ise suyun içine bir miktar karbonat eklenmelidir. 26-28 derece sıcaklıkta, hava motoruyla hava takviyesi yapılmış suda, litreye 30 gram kaya tuzu eklendikten sonra (İyotsuz kaya tuzu) 40 saat içinde %95 miktarı yumurtadan çıkar.

Yumurtadan çıkan Artemia'lar 24 saat geçirilmeden balıklarınıza vermelisiniz. 24 saat geçince Artemialar vücutlarındaki yem depolarını eritirler ve protein miktarları önemli ölçüde azalır.

Kültür Artemiaları herhangi bir parazit barındırmazlar. Doğal ortamlardan toplanan Artemiaları dogrudan balıklarınıza vermeyiniz. Yüksek ihtimal parazit barındırdığı için balıklarınızı hasta edebilirler. Artemialar doğal ortamlarında 2 cm boyutlarına kadar büyüyebilirler.

Artemia Amerika kıtasından çıkan bir canlı olarak bilinse de Türkiye'de özellikle Ege bölgesindeki tuzlalarda da bulunur. Flamingoların severek tükettikleri bir yemdir.

Profesyonel olarak balık yetiştiriciliği yapılan kuluçkahanelerde dekapsulasyon adı verilen bir işlemle, çeşitli kimyasal maddeler kullanılarak artemia yumurtasının zarı inceltilerek yumurta çatlama oranı yükseltilmeye çalışılır.

Melezi olan Deniz maymunu, akvaryumda beslenir.